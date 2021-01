Primeira dose da vacina no Rio será aplicada nesta segunda-feira diante do Cristo - (Foto: Estadão)

Será diante do Cristo Redentor que o Rio de Janeiro dará a largada para a vacinação contra o coronavírus. A primeira dose da vacina será aplicada em ato simbólico marcado para às 17h desta segunda-feira, 18, diante do mais famoso símbolo da cidade.

O anúncio foi feito pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), que participará do evento ao lado do governador em exercício, Cláudio Castro (PSC). Os detalhes sobre como será feita a campanha de imunização na cidade serão explicados no início da tarde.

Na noite de domingo, horas após a liberação do uso emergencial das vacinas CoronaVac e Oxford/Astrazeneca por parte da Anvisa, o governo do Estado chegou a anunciar que a vacinação no Rio de Janeiro começaria na quarta-feira, 20, como previra inicialmente o Ministério da Saúde. Hoje o ministro Eduardo Pazuello declarou que a vacinação em todo o País poderia ser feita já a partir das 17h, o que fez o Rio antecipar o ato simbólico.