Prefeitura de Coronel Sapucaia volta atrás e revoga lockdown no município

Vista aérea da cidade - (Foto: Edemir Rodrigues)

Não durou muito tempo o anúncio de lockdown no município de Coronel Sapucaia, a 325 km de Campo Grande. Mais cedo noticiamos que a o prefeito da cidade Rudi Paetzold (PMDB) decretou lockdown ontem (13) até o dia 21 de fevereiro. Hoje a cidade é a única de Mato Grosso do Sul na faixa de risco extremo, com a bandeira cinza do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia).

Porém nesta tarde (15), Paetzol divulgou por meio das redes sociais um vídeo cancelando a medida. "O decreto havia sido feito a pedido do Governo do Estado na última sexta-feira. Conversamos bastante com o Geraldo Resende, e ele indicou para que nós poderíamos a principio flexibilizar a medida, dependendo apenas da população, já que a cidade hoje é a única que se encontra na bandeira cinza de contaminação. Se a população não mudar, provavelmente teremos que aplicar o lockdown, assim como foi solicitado pela Secretaria de Saúde", explica o prefeito.

O texto, publicado nesta segunda-feira, após audiência sobre o assunto na Câmara Municipal, ratifica o estado de calamidade pública na cidade pra fins de prevenção e enfrentamento à pandemia.