Prefeitura coloca sistema de identificação e vacinação à disposição de municípios do interior

Foto: Divulgação/Assessoria

A prefeitura Municipal de Campo Grande se colocou à disposição, nessa quinta-feira (11), para auxiliar os municípios do interior do estado com o sistema de identificação e vacinação de pacientes que foi desenvolvido pela Capital.

O sistema consiste na identificação prévia do paciente, fazendo com que o tempo de atendimento seja significativamente menor em relação ao feito anteriormente. “Nós estamos doando nosso sistema para aqueles municípios que não conseguem montar um sistema próprio de cadastramento, e assim não precisem gastar com isso”, afirma o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Com a identificação prévia, não é necessário que o paciente confirme todos os dados ao vacinador, ao apresentar um documento com foto, a equipe de saúde já consegue lançar no sistema do Ministério da Saúde a aplicação da dose.

As informações de programação do sistema foram colocadas à disposição dos municípios durante a Comissão Inter gestores Bipartite (CIB), onde esteve presente também o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Garcia.

“É um sistema bastante simplificado, de fácil acesso e intuitivo, perfeito para o público que está sendo imunizado nesse momento, que na maioria dos casos não tem familiaridade com essas tecnologias”, explica o diretor-presidente.