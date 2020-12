Por telefone, pacientes com suspeita de Covid-19 podem tirar dúvidas e passar por avaliação

Através do número (67) 2020-2170 é tirar dúvidas sobre a doença e, inclusive, ser avaliado por um profissional de saúde. O serviço funciona diariamente de 07h às 19h - (Foto: Divulgação)

Os pacientes que apresentam sintomas de Coronavírus (Covid-19) ou outras Sindromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGS) contam com um serviço de Teleconsulta disponibilizado pela Prefeitura de Campo Grande para orientar à população, o que contribui para minimizar a exposição e circulação de pessoas, reduzindo assim os riscos de disseminação do vírus.

O serviço de Teleconsulta desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), foi lançado em março deste ano, sendo o primeiro a operar em Mato Grosso do Sul no serviço público de saúde. Através do número (67) 2020-2170 é tirar dúvidas sobre a doença e, inclusive, ser avaliado por um profissional de saúde. O serviço funciona diariamente de 07h às 19h.

“A proposta é facilitar o acesso do paciente e otimizar a assistência prestada. Esse é um modelo que foi adotado desde o início da pandemia com resultados positivos, inclusive aqui em Campo Grande, onde milhares de pessoas já foram atendidas por profissionais capacitados, o que faz toda a diferença”, destaca o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

Ao ligar no número, o paciente ouvirá uma gravação explicativa sobre o coronavírus, principais sintomas e cuidados. A recepção será feita pelo videofonista que irá colher o histórico da pessoa, com base em um questionário pré-estabelecido, que será inserido no sistema. Posteriormente, o paciente será transferido para a equipe de saúde de teleatendimento.

Outra ferramenta disponível à população é o Sistema de Triagem Online da Covid-19, que ter por objetivo saber como está a saúde do cidadão e a partir das informações fornecidas, aumentar ainda mais a assertividade das medidas que vem sendo tomadas por todas as áreas.

O acesso é feito pelo site https://covid19.campogrande.ms.gov.br/, onde o usuário irá assinalar um termo de responsabilidade, antes de ter direcionado ao questionário. O site é totalmente seguro.

A triagem não substitui, em nenhuma circunstância, a avaliação de um profissional de saúde não é válida como atestado ou justificativa par afins trabalhistas.