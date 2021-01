Ponto facultativo de Carnaval em MS é cancelado como forma de evitar novos casos da Covid-19

O Cordão da Valu em Campo Grande será de forma virtual - (Foto: Divulgação)

O ponto facultativo do Carnaval em Mato Grosso do Sul foi cancelado pelo Governo do Estado, após o alto número de casos de Covid-19. O decreto oficializando a decisão deve ser publicado entre hoje (28) e amanhã (29) no Diário Oficial.

Segundo o governador em exercício Paulo Corrêa, objetiva impedir aglomerações e evitar novos casos de infecções pelo doença, ou que a população viaje para outros municípios ou estados. Assim, será possível impedir a entrada de novas variantes do coronavírus no Estado. Neste ano, o Carnaval cai em 15, 16 e 17 de fevereiro.

Bloco de rua - Muito popular em Campo Grande, o Cordão Valu, bloco mais tradicional da cidade, vai realizar um Carnaval virtual com transmissão pelas redes sociais.

O Carnaval virtual será transmitido pelas redes sociais do Cordão – YouTube, Facebook e Instagram – no sábado (13) e na terça-feira (16), em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande. A transmissão será de cima de um trio elétrico, que vai rodar algumas ruas da cidade obedecendo todas as normas de segurança exigidas pela prefeitura. O trio não fará paradas e não terá seu trajeto divulgado para não gerar aglomerações, o objetivo é que os foliões acompanhem tudo on-line. “Em respeito a todas as famílias que perderam entes queridos, o Cordão Valu entende que é um momento delicado, em que precisamos ter consciência e responsabilidade. Esperamos pela vacina, pelo fim da pandemia, para aí sim fazermos uma grande festa de reencontro, com muitos abraços”, afirma Silvana.