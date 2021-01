Pessoas que trabalham fora são as mais afetadas por Covid-19 em MS

População no Terminal Bandeirantes - (Foto: Glenda Gabi)

Sessenta por cento dos casos confirmados de Covid-19 estão na faixa etária entre 20 a 49 anos de idade, segundo informações do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta quinta-feira (7). As mulheres representam o maior número de contaminados, mas são os homens que figuram entre as maiores vítimas do coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Para o médico infectologista Rivaldo Venâncio, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e pesquisador associado do CEE-Fiocruz, esta faixa etária é a que mais se expõe ao vírus. “É uma faixa etária que representa a maior parte da população ativa, são pessoas que saem para trabalhar e precisam utilizar o transporte público. Quanto aos mais jovens, muitos trabalham e outros se expõem em momentos de lazer”.

Com maior predominância de mulheres no Estado, são elas que representam o maior índice de pessoas contaminadas no Estado. No painel global, desde o início da pandemia, elas representam 73.975, correspondendo 52,7%, contra 66.488 de homens, correspondendo a 47,3% dos casos de contaminação.

Os polos se invertem quando se foca no perfil de óbitos. Neste caso, os homens passam a frente e representam 55,6% dos óbitos, sendo 1.382 homens que se tornaram vítimas da Covid-19. As mulheres representam 44,4% dos óbitos, correspondendo a 1.104 vítimas do coronavírus.

“Neste caso, os homens são mais acometidos porque não cuidam da saúde em relação as mulheres e demoram a procurar o serviço de saúde. Geralmente, utilizam-se de tabagismo o que já é um agravante, bebem mais e por consequência apresentam problemas hepáticos, e possuem outras comorbidades como o diabetes”, explica Rivaldo, frisando que não há comprovações científicas que a Covid-19 tenha ligações com as questões hormonais.

Em relação aos 27 óbitos registrados por Covid-19 nas últimas 24 horas, 15 são mulheres com idades que variam entre 45 a 96 anos, e 12 homens com idades que variam entre 59 e 93 anos. Mato Grosso do Sul teve mais 1.311 casos confirmados.

Portanto, na iminência da vacina, é imprescindível a manutenção das regras de biossegurança: uso de máscara, distanciamento físico e higienização das mãos.