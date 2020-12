Percentual de pessoas afastadas do trabalho devido ao distanciamento em MS é o menor do País

Mato Grosso do Sul é o Estado com o menor número de pessoas pessoas afastadas do trabalho devido ao distanciamento social devido a pandemia da Covid-19 - (Foto: Edemir Rodrigues)

Mato Grosso do Sul é o Estado com o menor número de pessoas pessoas afastadas do trabalho devido ao distanciamento social devido a pandemia da Covid-19. Em outubro, dos 1,22 milhão de ocupados, 63 mil estavam afastados do trabalho que tinham na semana de referêncial, das quais 21 mil estavam afastados devido ao distanciamento social, representando queda de 19% em relação a setembro e 78,3% em relação a maio.

Estes indicadores vêm apresentando quedas sucessivas desde o início da pandemia, à medida em que as restrições de isolamento vão sendo abrandadas pelo Brasil. A redução dos afastamentos do trabalho devido à pandemia também pôde ser verificada através da redução da proporção de pessoas afastadas por este motivo no total de pessoas ocupadas, que de agosto para setembro, passou de 2,1% para 1,7%. Em maio, este percentual era de 8,2%. O percentual é, novamente, o menor do país.

Testes - Em Mato Grosso do Sul, 332 mil pessoas fizeram algum tipo de teste para saberem se estavam infectadas ou não pelo novo coronavírus, representado 12,1% da população do Estado. Destes, 54% eram mulheres e 46% eram homens. Deste total, 64 mil testaram positivo, cerca de 19,2%, mesmo percentual de setembro.

No Brasil, até outubro, 25,7 milhões de pessoas haviam feito algum teste para saber se estavam infectadas pelo coronavírus. Entre essas pessoas, 22,4% (ou 5,7 milhões) testaram positivo em outubro. Em relação ao tipo de teste, dos 157 mil sul-mato-grossenses que fizeram o teste SWAB, cerca de 26,1% receberam resultado positivo, 72,6% tiveram o resultado negativo, 1,1% ainda não haviam recebido o resultado.

Das 162 mil pessoas que fizeram o exame de sangue com furo no dedo, 85,9% obtiveram resultado negativo e 15,6% tiveram o resultado positivo. Em outubro, na população brasileira, havia 47,4 milhões de pessoas com alguma das doenças crônicas pesquisadas, o que correspondia a 22,4% da população, sendo a hipertensão a mais frequente, 13,3%.

Em MS, 15 mil pessoas (2,4%) com alguma doença crônica testaram positivo para a Covid-19. Quanto maior o nível de escolaridade, maior foi o percentual de pessoas que fez algum teste. O teste foi realizado em 22,1% entre as pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto, 11,6% entre aqueles com fundamental completo ao médio incompleto, 36,8% em pessoas com ensino médio completo ao superior incompleto, e 29,5% entre aqueles com superior completo ou pós-graduação.

Destes, 89 mil pessoas apresentaram algum dos sintomas de síndrome gripal pesquisados em outubro. Destes, apenas 32 mil procuraram atendimento em algum estabelecimento de saúde. Em maio, eram 161 mil pessoas com algum sintoma e setembro, 105 mil.