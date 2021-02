POLÍTICA Pacheco (DEM-MG) diz ser favorável a projeto de criação de TRF-6, com sede em BH

VACINA EM CG Para quem não conseguiu vacinar contra Covid-19 durante a semana, unidades de saúde abrem no sábado

ESPORTE Soteldo treina e deve reforçar o time do Santos, domingo, contra o Atlético-GO

ESPORTE Luxemburgo diz querer ficar dois anos no Vasco para 'brigar' por coisas grandes

Enquete

Você é a favor do cancelamento do ponto facultativo no Carnaval?

Sim Não Votar Resultados