Pai do governador do Maranhão, Sálvio Dino morre vítima da covid-19

O ex-deputado estadual pelo Maranhão e membro da Academia Maranhense de Letras Sálvio Dino morreu na manhã desta segunda-feira (24) em São Luís, capital do Maranhão, aos 88 anos, vítima da covid-19. Sálvio era pai do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). "Meu pai teve uma longa vida, com muitas lutas. Seu mandato de deputado estadual foi cassado e ele foi preso arbitrariamente pela ditadura militar em 1964, 'acusado' de ser comunista. Nos últimos dias deu a derradeira lição: profundo amor pela vida. Lutou com humildade e coragem", afirmou Flávio Dino em texto publicado no Twitter.