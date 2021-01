Número de óbitos por Covid-19 está alcançando a triste marca de 3 mil pessoas

Foram registrados 8 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas - (Foto: Saul Schramm)

A ocupação de leitos da macrorregião de Dourados trouxe neste domingo (31) a preocupante taxa de 92%, de acordo com o Boletim Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Nas outras quatro macrorregiões a ocupação de leitos continua acima de 60%. Campo Grande está na marca de 72%; Corumbá 66%; Três Lagoas 62%.

Com o registro de mais 398 novos casos positivos para o coronavírus nas últimas 24 horas, o número total de infectados deste o início da pandemia sobe para 161.021 pessoas. As mortes causadas pela doença até hoje atingiu a marca de 2.909. A taxa de letalidade é de 1,8%.

Os cinco municípios que continuam apresentando maior alta no número de contaminações são Campo Grande, com +132 casos; Dourados +81; Corumbá +26; Três Lagoas +25; Naviraí com mais 20 novos exames positivos.

Os 11 óbitos registrados no Boletim deste domingo são de pacientes em tratamento em 9 cidades. Em Campo Grande 3 pessoas não resistiram à doença. As cidades de Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Itaquirai, Fatima do Sul, Coronel Sapucaia, Rio Verde de Mato Grosso, Anastácio e Camapuã registraram um óbito cada uma.

Estão em isolamento social 7.545 pacientes em todo o Estado. Encontram-se hospitalizados 485 pessoas. São 264 em leitos clínicos (174 públicos e 90 privados) e 221 em leitos de UTI (164 públicos e 57 privados).

Bom destacar que entre todos estes números, um total de 150.082 pessoas conseguiram se recuperar do coronavírus.