Número de novos óbitos não param de crescer no MS - (Foto: Gov MS )

Nesta sexta-feira, dia 12, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde revelou que já somamos 192.430 pessoas infectadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Hoje foram contabilizados mais 1.104 novos casos, 1.804 estão em análise no Lacen, e outros 6.534 aguardam encerramento nos municípios. Uma média móvel de 925,3 casos ao dia.

Em tratamento, porém isolados em casa já são 10.160 pessoas. Já os que precisaram de internação são 821. Destes 452 ocupam leitos clínicos e outras 369 pessoas, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI.

Infelizmente, mais 26 sul-mato-grossenses não resistiram as consequências da doença causada pelo coronavírus e vieram a óbito. Mais 26 histórias de vida que foram interrompidas. Com isso já totalizamos 3.563 óbitos do início da pandemia até agora. A média móvel de óbitos que já esteve em 10 por dia, hoje é de 21,1.

Grande parte dos óbitos registrados são da Capital, foram dez novos óbitos. Os outros 16 óbitos são três de Sidrolândia, dois de Dourados e Ponta Porã cada. Já os municípios de Aquidauana, Aral Moreira, Corumbá, Deodápolis, Naviraí, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Paranaíba e Pedro Gomes registraram um óbito cada.

Ao ressaltar o aumento preocupante dos números da doença, o secretário de Estado de saúde, Geraldo Resende, pediu mais uma vez a colaboração da população e o cumprimento as medidas adotadas, respeitando inclusive o toque de recolher instituído pelo decreto estadual.

Mesmo recebendo um quantitativo menor de vacinas, em relação aos estados do Norte do País, temos hoje 5,01% da população vacinados com dose 1, e 2,53% com a dose 2.