Os número de mortos por Covid estão subindo no Estado e chega a 939 nesta sexta-feira

Dez pacientes internados são procedentes de fora do Estado. - (Foto: Saul Schramm )

Com 831 novos casos de coronavírus, Mato Grosso do Sul já registra 52.406 casos confirmados desde o início da pandemia. Os números constam no boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, nesta sexta-feira, dia 04 de setembro.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 232 novos casos. Dourados registrou 134. Rio Brilhante com 68 e Corumbá com 54 novos casos.

Dos 52.406 casos confirmados, 8.055 estão em isolamento domiciliar, 42.865 estão sem sintomas e já estão recuperados e 547 estão internados. Dez pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 78% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 73%, macrorregião de Três Lagoas 43% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 66% de ocupação.

Foram registrados ainda 25 novos óbitos, passando para 939 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade em 1,8%. Os óbitos foram sete em Campo Grande. Cinco em Dourados. Quatro em Corumbá. Cassilândia e Miranda, dois óbitos cada. Coronel Sapucaia, São Gabriel do Oeste, Rio Brilhante, Bonito e Aquidauana registraram um óbito cada.