Número de mortes por coronavírus chega a 257 em Mato Grosso do Sul

MS teve mais nove mortes por Covid-19 - (Foto: Reprodução)

O boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 22, trouxe a confirmação de mais 1.053 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19). Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 18.889.

Só na Capital, Campo Grande, foram registrados mais 928 novos casos, em seguida vêm Dourados com 81, Corumbá com 73 e Sidrolândia com 32, entre os que registraram maior número de novas confirmações.

Dos 18.889 casos confirmados, 6.258 estão em isolamento domiciliar, 12.008 estão sem sintomas e já estão recuperados e 366 estão internados, sendo 251 em hospitais públicos e 118 em hospitais privados. Na macrorregião de Campo Grande 94% dos leitos já estão ocupados.

Foram registrados ainda mais nove óbitos, totalizando 257 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, e os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.

Lembrando que você pode acompanhar os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.