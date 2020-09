Número de Casos de Covid-19 continua alto na Capital

Mato Grosso do Sul registrou 67.834 casos de Covid-19 - (Foto: Edemir Rodrigues)

De acordo com o boletim epidemiológico da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) divulgado neste sábado (26) foram confirmados 537 óbitos causados pelo coronavírus na Capital desde o início da pandemia. Ainda segundo a Sesau, são 29.963 casos de coronavírus na Capital desde o início da pandemia. Destes, 713 estão em isolamento domiciliar, 268 em internação e 28.445 já se recuperaram da doença. Dos internados, 135 estão em leitos clínicos e 131 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).

Já Mato Grosso do Sul registrou 67.834 casos de Covid-19, com 638 novos casos confirmados conforme boletim epidemiológico publicado na manhã do último sábado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).