Novo decreto em Dourados determina aferição de temperatura em supermercados

Avenida de Dourados - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Dourados divulgou um novo decreto nesta quinta-feira (7), estabelecendo novas regras para conter a prolíferação da Covid-19 no município. Na nova regra, os supermercados, hipermercados, atacadistas e lojas de médio e grande porte deverão aplicar aferição de temperatura nas entradas dos estabelecimentos.



No documento assinado pelo prefeito Alan Guedes (PP), obriga que os estabelecimentos façam a aferição na entrada. O medida passa a valer a partir de amanhã (8), com vigência de 10 dias.

Além da aferição nos supermercados, os bares, restaurantes e conveniências estão liberados para funcionar aos domingos, dentro do horário estipulado. O comércio vai poder funcionar de segunda à sexta das 08h às 18h e aos sábados das 08h às 16h. Os mercados e atacarejos estão liberados para funcionar de segunda a domingo das 7h30h às 22h. Os restaurantes podem atender de segunda à domingo das 11h às 22h. Bares e conveniências, podem funcionar de segunda à domingo das 10h às 22h e 08h00 às 22h, respectivamente.

Está proibida a venda de bebidas depois das 22h. O toque de recolher permanece das 22h às 5h.