Novembro registra uma média de quase 30% a mais de internações em Campo Grande

Leitos na Santa Casa de Campo Grande - (Foto: Edemir Rodrigues)

O aumento de casos de Covid-19 em Campo Grande no mês de novembro, representa 69% do total de casos registrados no mês de novembro, com uma adição de 28,64% de pacientes internados. Nos sete dias o valor da média móvel para o número de casos em 29 de novembro foi de 492 casos, maior média registrada em Campo Grande; superando até mesmo os valores registrados no mês de agosto, mês mais crítico em relação ao total de casos, segundo o estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgado hoje (1º).

Em quatorze dias mais que dobrou o valor da média móvel. De 14 de março a 29 de novembro, foram registrados em Campo Grande 45.280 casos com 770 óbitos, sendo que nos últimos 14 dias, foram registrados 6.264 novos casos da Covid-19.

Segundo os professores, foi preciso sair de um modelo que projetava a estabilização do número de casos, para um que projeta um cenário de aumento do número de casos, como pode ser observado na figura ao lado.

“Além disso, o modelo que melhor explica este novo cenário é o modelo exponencial que têm como característica um crescimento muito acelerado. Ou seja, o modelo ajustado aos dados está mostrando um cenário extremamente preocupante. Como esta nova fase de crescimento ainda está no início, ainda não é possível estimar a data de ocorrência do novo “pico” da pandemia”, afirmam os pesquisadores e professores Erlandson Saraiva (Inma) e Leandro Sauer (Esan).

Mato Grosso do Sul - Na mesma trajetória, as quantidades confirmadas de casos da Covid-19 no estado também apresentaram aumentos nesta última semana. Foram confirmados 5.896 novos casos, valor que representa 36,85% do total de novembro.

A média-móvel de sete dias para o número de casos, passou de 647,43 para 842,29, ou seja, um aumento de 30,10%.

Comparado ao valor da média móvel de 14 dias atrás, houve aumento de 96,11% no valor médio do número de casos confirmados.

“Similar ao modelo ajustado para os dados Campo Grande, o modelo ajustado aos dados do MS também mostra um novo cenário de crescimento iniciado a partir do dia 15/ de novembro. Além disso, devido a pouco quantidade de dados desta nova fase de crescimento, ainda não é possível estimar a data de ocorrência do novo “pico” da pandemia no MS”, completam os pesquisadores.