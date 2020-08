Municípios de MS recebem R$ 3,9 milhões para a compra de equipamentos hospitalares

Hospital Regional de Nova Andradina - (Foto: Divulgação)

Municípios sul-mato-grossenses estão recebendo recursos que somam R$ 3.984.730,00 para compra de diversos equipamentos para a área da saúde. Os valores foram articulados pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) junto ao Ministério da Saúde, ainda durante a gestão do ex-ministro Henrique Mandetta e anunciados durante evento realizado em Dourados, em outubro de 2017.

Entre os equipamentos que serão adquiridos pelos gestores municipais com os recursos disponibilizados, estão aparelhos de ultrassom, Raio-X, eletroencefalógrafo, bisturi, cadeiras odontológicas, cadeiras para coleta de sangue, central de nebulização, compressores, desfibriladores, mesas ginecológicas, entre outros.

Municípios

Os municípios contemplados são: Amambai, R$ 525 mil; Antônio João, R$ 125 mil; Aral Moreira, 650 mil; Caarapó, 671,5 mil; Coronel Sapucaia, 80 mil; Deodápolis, 60 mil; Dourados, 27 mil; Fátima do Sul, 478 mil; Iguatemi, 400 mil; Ivinhema, 125 mil; Juti, 11,05 mil; Laguna Carapã, 130 mil; Naviraí, 525 mil; Nova Andradina, 400 mil; Sete Quedas, 400 mil; Tacuru, 125 mil; Taquarussu, 22,18 mil; e Vicentina, 150 mil.

“Fico feliz em poder atender às demandas que nos foram apresentadas, e que agora estão sendo cumpridas, na parceria que estabelecemos com o Ministério da Saúde e os municípios. As administrações que fizeram boas propostas e apontaram a necessidade de aquisição de equipamentos de ponta, como aparelhos de Raio-X Digital e ultrassom, entre outros, foram contempladas e poderão oferecer um atendimento de alta qualidade aos usuários do SUS”, salienta o secretário Geraldo Resende.