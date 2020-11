Número de recuperados no Estado corresponde a 93% do total de casos confirmados

Em recuperação, 264 pessoas estão internadas na rede hospitalar do Estado, sendo duas de outros Estados - (Foto: Saul Schramm)

Apesar registrar um alto número de casos confirmados a cada 24h, com a atualização do boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul registrou uma média de 93% de recuperados do total de casos confirmados. São 83.022 casos confirmados com 77.878 que já estão recuperados.

A taxa de contágio voltou a subir, e está em 0,93, ou seja, para cada 100 casos confirmados outros 93 podem ser contaminados. Foram 138 exames positivos de coronavírus de ontem (2) para hoje (3). Foram registrados três óbitos, sendo que duas mortes do sexo masculino, de 74 anos, de Corumbá e de 67 de Ponta Porã, e um óbito de uma mulher de 65 anos, de Ribas do Rio Pardo. No total, em MS ocorreram 1.612 óbitos por Covid-19.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 78, Três Lagoas com 15, Porto Murtinho com oito e Aquidauana com seis novos casos.

“A doença não se encontra totalmente controlada em Mato Grosso do Sul, apesar que houve aglomeração principalmente em cidades turísticas nos últimos dias, por conta do feriado prolongado”, afirma o secretário de Saúde, Geraldo Resende.

Em recuperação, 264 pessoas estão internadas na rede hospitalar do Estado, sendo duas de outros Estados. Deste total, 143 estão em leitos clínicos e 123 em leitos de UTI. Além disso, 3.268 estão em isolamento domiciliar. Recuperadas, 77.878 pessoas superaram a doença.