MS registra mais 24 mortes por Covid-19

Solucionados os problemas de instabilidade no Sistema Nacional Oficial, e atualizados os dados sobre a Covid-19, Mato Grosso do Sul registra nesta quinta-feira, dia 25, 24 mortes por consequências da doença. Com isso, totalizamos 3.270 óbitos desde o início da pandemia.

Das mortes registradas 14 eram de campo-grandenses, dois de Corumbá, dois de Dourados e dois de Naviraí, os demais eram de Três Lagoas, Rio Verde de Mato Grosso, Inocência e Bandeirantes, um óbito em cada município.

Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, através do boletim epidemiológico, que também trouxe a confirmação de mais 894 novos casos da doença, totalizando 179.144 casos confirmados.

Desse total de casos confirmados, 8.417 pessoas estão e tratamento. 7.846 estão em casa, em isolamento. Porém, 571 precisaram de internação. 291 ocupam leitos clínicos e outras 280 pessoas, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI.

Apesar dos números preocupantes,167.457 infectados conseguiram se recuperar.