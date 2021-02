MS registra mais 21 óbitos e se aproxima de 3 mil vidas perdidas para a Covid - ( Foto: Saul Schramm )

Com mais 21 óbitos em decorrência da Covid-19 registrados nesta quarta-feira (3) Mato Grosso do Sul acumula 2.958 vidas interrompidas pela doença.

As mortes registradas nas últimas 24 horas ocorreram no período de 18 de janeiro a 2 de fevereiro, e são de pessoas residentes em Campo Grande (8), Corumbá (3), Ponta Porã (2), Rio Brilhante (2), Amambai (1), Anastácio (1), Dourados (1), Fatima do Sul (1), Maracaju (1) e Paraíso das Águas (1).

A atualização do boletim epidemiológico apresenta 738 novos casos confirmados no Estado, totalizando 163.003 desde o início da pandemia. Os municípios com mais confirmações de infectados são: Campo Grande (+255), Dourados (+98), Ponta Porã (+46), Naviraí (+43), Corumbá (+31).

O secretário de saúde, Geraldo Resende atribuiu a redução da taxa de contágio abaixo de um ao período de chuvas que reduz a mobilidade urbana, mas demonstrou preocupação com a proximidade do feriado de carnaval.

“Nossa taxa de contágio é uma conquista. Nós estamos em 0.98% significa que nós temos a possibilidade de ter um cessar desse crescimento que foi verificado em dezembro e em janeiro, mas precisamos estar bastante vigilantes, porque temos aí um feriado e isto nos preocupa porque pode propiciar a propagação do vírus principalmente em concentrações”, alertou.

Dos 7.965 casos ativos da doença no Estado, 7.481 estão em isolamento domiciliar, e 484 são pacientes internados. A taxa global de ocupação de leitos por macrorregião é de 86% em Dourados, 77% em Campo Grande, 62% em Três Lagoas e 58% em Corumbá.

