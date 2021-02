MS registra 622 novos casos de coronavírus em 24 horas

GERAL Mourão apresenta medidas do governo sobre Amazônia para embaixador americano

RÁDIO Um novo lote da vacina Coronavac chega a Mato Grosso do Sul

POLÍTICA Senadora Soraya Thronicke é considerada a melhor parlamentar do MS

Enquete

Você é a favor do cancelamento do ponto facultativo no Carnaval?

Sim Não Votar Resultados