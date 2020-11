MS registra 11 óbitos por coronavírus e 777 novos casos em apenas 24 horas

Com isso, desde o início da pandemia até agora, 93.747 casos foram confirmados e 1.738 mortes pela doença - (Foto: Divulgação)

Dados do boletim epidemiológico desta terça-feira (24) mostram que em apenas 24 horas a pandemia alcançou patamares expressivos, com 11 óbitos e 777 novos casos confirmados da doença. O relatório é da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado.

Com isso, desde o início da pandemia até agora, 93.747 casos foram confirmados e 1.738 mortes pela doença. Em recuperação, 333 pessoas estão internadas, com 188 em leitos clínicos, sendo 99 na rede pública e 89 na rede privada.

Na UTI (Unidade Terapia Intensiva), ou seja, em situação mais grave, 84 pessoas estão em leitos do SUS e 61 na rede privada, com 145 pessoas internadas até o momento.

De acordo com a SES, em isolamento domiciliar, 7.838 sul-mato-grossenses se recuperam da doença e 83.838 pessoas estão recuperadas.