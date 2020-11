MS registra 1.640 óbitos por coronavírus, com a morte de uma criança de apenas 8 anos

Atualmente existem 85.507 casos confirmados de coronavírus no Estado - (Foto: Saul Schramm)

Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgados nesta terça-feira (10) revelam que, em Mato Grosso do Sul, atualmente existem 85.507 casos confirmados de coronavírus no Estado, sendo que em apenas 24 horas 381 exames deram positivos em 24 horas. “A média móvel é de 355 casos ao dia”, afirma a secretária adjunta, Christine Maymone.

Mato Grosso do Sul registra 1.640 óbitos, ainda de forma parcial diante do problema técnico de instabilidade no sistema federal. No boletim de hoje, foram anunciadas mais seis mortes, entre eles de uma criança, do sexo feminino, de apenas 08 anos, moradora de Sidrolândia que tinha doença renal crônica.

Os óbitos da publicação desta terça-feira (10) se referem aos casos inseridos e encerrados no sistema na sexta-feira (06), portanto, não refletem o acumulado de sábado (07) a segunda-feira (09). O Sistema de Informação Oficial SIVEP GRIPE continua inoperante, o que impossibilita a publicação real dos dados que nele constam.

Em recuperação, 211 pessoas estão internadas na rede hospitalar, sendo que duas pessoas são de outros estados. Dos internados, 110 estão em leitos clínicos, sendo que 66 estão na rede pública e 44 na rede privada e 103 em leitos de UTI, com 73 pelo SUS e 30 na rede privada.

