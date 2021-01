MS notifica 31 novos óbitos por coronavírus

INTERNACIONAL Nancy Pelosi confirma envio de impeachment de Trump ao Senado no dia 25

DETRAN Detran-MS inicia primeiro leilão do ano e mais de 150 veículos poderão voltar a circulação

ESPORTE Após testar positivo para covid-19, Murray desiste do Aberto da Austrália

GERAL Orçamento previsto para o Meio Ambiente em 2021 é o mais baixo do século, diz ONG

ESPORTE Gómez treina com bola no Palmeiras e deve estar pronto para final da Libertadores

INTERNACIONAL Há evidência de que nova variante do coronavírus é mais mortal, diz Boris Johnson

RÁDIO MS tem plano de fiscalização do combate à Covid 2021

Enquete

Você está de acordo com a realização do Enem mesmo com a pandemia?”

Sim Não Votar Resultados