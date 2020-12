MS já tem quase 4 mil casos confirmados de Covid-19 no sistema carcerário

Os familiares dos internos com casos confirmados estão sendo informados pela direção dos presídios - (Foto: Chico Ribeiro)

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (29) pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o sistema carcerário de Mato Grosso do Sul já tem 3.893 casos confirmados de Covid-19.

Da totalidade, 3.575 são internos, 3.528 estão recuperados, 44 estão em tratamento e três morreram. Dos 296 servidores, 275 estão recuperados, 20 estão em tratamento e veio a óbito.

Dos 22 casos monitorados, 18 estão recuperados, 3 em tratamento e faleceu.

Os familiares dos internos com casos confirmados estão sendo informados pela direção dos presídios. Todos os custodiados que testam positivo são isolados do restante da massa carcerária e os servidores afastados do serviço, com os devidos cuidados de saúde necessários, até que sejam curados.