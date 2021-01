Em dez meses desde primeiro caso de Covid-19, MS atinge 145 mil contaminados

População de máscara no Terminal Bandeirantes em Campo Grande - (Foto: Glenda Gabi)

A expansão do coronavírus em Mato Grosso do Sul continua registrando patamares alarmantes. Nas últimas 24 horas, por exemplo, 997 exames deram positivos e, com isso, o Estado contabiliza a marca negativa de 145.048 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.

Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, mostram que, em 24 horas, 22 mortes foram registradas, com total de 2.587 óbitos pela doença até o momento. Apenas nesses doze primeiros dias do ano, 213 famílias perderam um ente familiar com a pandemia.

Em tratamento, 12.217 pessoas estão em isolamento domiciliar, enquanto 598 estão hospitalizadas. Dos pacientes internados, 314 estão em leitos clínicos, sendo 187 na rede pública e 127 na rede privada. Os casos mais graves, que exigem internação em UTI, totalizam 284 pacientes, sendo 204 pelo SUS e 80 na rede privada.

A ocupação de leitos hospitalares ainda aponta para uma situação grave de comprometimento na disponibilidade. Na macrorregião de Campo Grande, a taxa de ocupação de leitos UTI SUS soma 91%, enquanto que em Dourados 74%, em Três Lagoas, 70% e em Corumbá 71%.