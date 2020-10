MPMS envia recomendação à prefeitura de Caracol para que evite realização da "Festa do Laço"

Caracol fica a 303 km de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O município de Caracol, a 303 km de Campo Grande, programou para os dias 31 de outubro e 1º de novembro, a “1ª Festa em Trio”, conhecido popularmente como “Festa do Laço”. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) encaminhou um documento a organização do evento, Prefeitura e Secretaria Municipal recomendando a não realização do evento, como forma de evitar a proliferação de casos da Covid-19,

De acordo com o documento, o promotor de Justiça William Marra Silva Júnior, recomenda que a cidade e os organizadores de eventos de qualquer natureza adotem as providências necessárias para evitar, em todo território municipal, a realização de eventos que possam gerar aglomeração de pessoas, cumprindo integralmente as regras constantes no Decreto Municipal nº 30/2020 e posteriores alterações, assim como nos demais decretos estaduais que dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, seguindo todas as vedações e os protocolos do Governo do Estado, durante o período em que vigorar o estado emergencial de calamidade pública decorrente da pandemia da covid-19.

Conforme a recomendação, o decreto municipal de Caracol proíbe expressamente as concessões de licenças e alvarás para realização de eventos privados, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, independentemente do número de pessoas, como também proíbe expressamente, por tempo indeterminado, a realização de qualquer festa particular, cultos, celebrações de missas, reuniões religiosas e quaisquer outras espécies de eventos com aglomerações de pessoas.

Em relação à Prefeitura de Caracol, o MPMS recomenda ao Prefeito, à Secretária de Saúde e à Coordenadora da Vigilância Sanitária que adotem medidas para impedir a realização dos eventos, atuando de forma preventiva; que informem, também, quais as medidas tomadas nos âmbitos cível e administrativo pelo Município e por sua Secretaria de Saúde, especialmente da epidemiologia municipal, em caso de descumprimento, a fiscalização e aplicação de multas para pessoas que desrespeitarem as previsões sanitárias de contenção da pandemia; ainda, que realizem ampla divulgação da recomendação em seus veículos oficiais.

Ao CLT Talismã e demais organizadores de eventos em geral, o Ministério Público Estadual recomenda a não realização da “Festa do Laço”, assim como de quaisquer outras espécies de eventos que gerem aglomeração de pessoas e, ainda, a ampla divulgação da recomendação em seus veículos oficiais.