Mortes por coronavírus já somam 266 em MS

Mais 782 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) foram registrados pela Secretaria Estadual de Saúde e divulgados no boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 23. Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 19.671

Só na Capital, Campo Grande, foram registrados mais 332 novos casos, em seguida vêm Dourados com 69, Bataguassu aparece com 47 e Corumbá com 35, entre os que registraram maior número de novas confirmações.

Dos 19.671 casos confirmados, 6.506 estão em isolamento domiciliar, 12.513 estão sem sintomas e já estão recuperados e 386 estão internados. Na macrorregião de Campo Grande 91% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 53%, macrorregião de Três Lagoas 43% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 68% de ocupação.

Foram registrados ainda mais nove óbitos, totalizando 266 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul. Duas vítimas são de Campo Grande, as outras são Nova Andradina, Rio Brilhante, Aquidauana, Corumbá, Rio Verde, Terenos e Iguatemi, com uma cada.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, e os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.