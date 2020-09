Moderna: vacina experimental contra covid apresenta boa resposta imune em idosos

Vacina Covid-19 (Ilustração) - ( Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

A farmacêutica Moderna informou à imprensa que sua vacina experimental contra a covid-19 apresentou boa resposta imune também em idosos, grupo considerado de risco para o novo coronavírus. "Dados provisórios da fase 1 sugerem que a mRNA-1273, nossa vacina candidata à prevenção da covid-19, pode gerar anticorpos em adultos mais velhos e idosos em níveis comparáveis a adultos mais jovens", diz em nota Tal Zaks, diretor da Moderna. "Dada a maior morbidade e mortalidade da doença em adultos mais velhos e idosos, esses dados nos dão otimismo em demonstrar a proteção do mRNA-1273 nesta população", completa.

O comunicado da empresa ainda informa que poucos voluntários apresentaram efeitos colaterais nos testes feitos com a vacina. As reações adversas mais comuns foram dor de cabeça, fadiga, mialgia, calafrios e dor no local da injeção, a maioria de duração limitada.