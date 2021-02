Ministro do STJ é internado com covid-19 em Brasília

Marco Buzzi - Foto: Tribunal da Justiça do Espirito Santo

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Buzzi está internado em Brasília após diagnóstico positivo para o novo coronavírus (covid-19). O magistrado foi hospitalizado junto com a esposa por precaução. Segundo a assessoria do STJ, os dois estão bem, com quadro estável.

“Ambos estão bem, estáveis, internados por precaução para acompanhamento do quadro”, informou à Agência Brasil a assessoria do STJ.

A assessoria, entretanto, não divulgou em que hospital o ministro e a esposa estão internados.

Marco Buzzi tem 63 anos. Natural de Santa Catarina, ele integra o STJ desde 2011 e compõe a 4ª Turma da Corte.