México registra 1.707 mortes e 12.153 novos casos de coronavírus

O total de infecções contabilizadas no país subiu a quase 1,89 milhão - (Foto: Carlos Jasso / Reuters)

O México registrou 12.153 novos casos de covid-19 e 1.707 mortes em decorrência da doença nesta quarta-feira, 3. Com os números, o total de infecções contabilizadas no país subiu a quase 1,89 milhão. A contagem de óbitos desde o início da pandemia atingiu 161.240.

O governo mexicano aprovou o uso emergencial da vacina Sputnik V nesta terça-feira, 2, mas ainda não conseguiu assinar um contrato de compra. As autoridades do país esperavam adquirir 400 mil doses do imunizante até o fim de fevereiro.

O México já recebeu cerca de 766 mil doses da vacina desenvolvida pela Pfizer. Dessas, cerca de 686 mil já foram usadas. O próximo lote desse imunizante só deve chegar ao país em meados de fevereiro.