Mesmo com aumento de casos, prefeito Marquinhos Trad descarta novo lockdown em Campo Grande

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) - (Foto: Karine Matos)

O prefeito Marcos Trad e gravou um vídeo que trouxe tranquilidade ao setor varejista, ao afirmar que neste momento não há previsão de lockdown, na Capital sul-mato-grossense. Nos últimos dias, havia circulado nas redes sociais a possibilidade de Trad fechar a cidade após o avanço e lotação de leitos em decorrência da Covid-19.

No vídeo, o prefeito pondera a situação de Campo Grande quanto a ocupação de leitos e o atendimento da macro-região, onde a Capital recebe pacientes de outros municípios e estados. “Não há porque fazer o lockdown. Neste momento de tempo, não há lockdown dentro de Campo Grande”, afirmou.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), Adelaido Vila se reuniu com o prefeito e destacou a importância da afirmação para gerar tranquilidade aos varejistas, que desde o início da pandemia sofrem com as medidas adotadas para conter o avanço e a infecção do coronavírus. “Surgem muitos boatos, fakenews, por isso estivemos como prefeito e gravamos o vídeo com uma mensagem dele, esclarecendo que se todos nós colaborarmos o lockdown não será necessário”.

Até o fechamento desta edição, na última quinta-feira (4), 94,5% dos leitos de terapia intensiva destinados a pacientes com SRAG (Síndrome Rara Aguda Grave) e/ou covid-19 estavam ocupados em hospitais públicos e privados de Campo Grande, o equivalente a 5,5% livres.

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, referencia no tratamento da Covid-19, tem 83 vagas destinadas a esses quadros clínicos, mas há 85 pacientes.

Além disso, no geral, quase 86% dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) estavam preenchidos. Ou seja, vagas hospitalares destinadas à pacientes com ou sem coronavírus.