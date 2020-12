Merck fecha acordo com EUA para dar tratamento a pacientes com Covid-19 avançada

O uso do tratamento, que receberá o nome MK-7110 - (Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADAO)

A Merck anunciou nesta quarta-feira (23) que fechou um acordo com o governo dos EUA para fornecer até 100 mil doses de um tratamento voltado para pacientes em estágio avançado da Covid-19. O uso do tratamento, que receberá o nome MK-7110, está sujeito à aprovação pela agência reguladora de medicamentos e alimentos dos EUA, a FDA. O valor do contrato é de cerca de US$ 356 milhões e as doses deverão ser entregues ao governo americano até o fim de junho de 2021, detalhou a Merck.

Vacina

A Pfizer e a BioNTech confirmaram nesta quarta fechamento de um acordo de US$ 1,95 bilhão com o governo dos EUA para fornecer 100 milhões de doses adicionais de sua vacina contra Covid-19, como havia sido antecipado pela Dow Jones Newswires. Com essa segunda encomenda, as empresas têm o compromisso de entregar 200 milhões de doses ao governo americano até o fim de julho. Na semana passada, os EUA iniciaram uma campanha de vacinação, utilizando o imunizante da Pfizer/BioNTech. (Com agências internacionais).