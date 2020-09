Média móvel de novos casos de Covid-19 continua alta no MS

Boletim epidemiológico - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou nesta sexta-feira, dia 25, através do boletim epidemiológico online que foram registrados 770 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 67.196, com média móvel de 625 casos diários.

Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 334, Corumbá com 48 novos casos, Três Lagoas aparece com 46 e Dourados 38 novos casos.

Dos 67.196 casos confirmados, 59.118 estão sem sintomas e já estão recuperados, 6.844 casos ativos (que estão em isolamento domiciliar ou hospitalar) e 499 estão internados.

Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 78% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 69%, macrorregião de Três Lagoas 39% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 82% de ocupação.

Foram registrados ainda 17 novos óbitos, de pacientes com idades que variam de 32 a 92 anos. Com isso o número total de mortes pela doença em Mato Grosso do Sul é de 1.234, uma média móvel de 12 mortes ao dia. O maior número óbitos foi registrado em Campo Grande - foram 11 óbitos. Corumbá dois óbitos. Costa Rica, Miranda, Sidrolândia e Três Lagoas registraram um óbito cada.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação