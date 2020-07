Média móvel de mortes por covid em 7 dias é de 1.074, 1.097 apenas no sábado

Brasil contabilizou 555 óbitos e mais 24.578 pessoas infectadas - (Foto: Michael Dantas / AFP)

Nos últimos sete dias, o Brasil contabilizou uma média diária de 1.074 mortes por covid-19, apurou o consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde. Neste sábado, 25, essa métrica aponta 1.097 óbitos.

O País registrou neste domingo, 26, 556 mortes e 23.467 novas infecções de coronavírus nas últimas 24 horas. No total, 87.052 vidas já foram perdidas por causa da covid-19 e 2.419.901 pessoas foram infectadas.

O Ministério da Saúde informou, no início da noite, que o Brasil contabilizou 555 óbitos e mais 24.578 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com isso, segundo a Pasta, no total são 87.004 mortes e 2.419.091 casos confirmados pelo coronavírus. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados. (Equipe AE)