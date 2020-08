Média móvel de mortes por covid em 7 dias cai a 900, a menor desde 22/5

O número é o menor registrado desde o dia 22 de maio, quando foram contabilizados 883 óbitos. - (Foto: Divulgação/Jornal De Brasília)

A média móvel em sete dias de novos óbitos em decorrência do novo coronavírus caiu a 900 hoje, de 938 ontem. O número é o menor registrado desde o dia 22 de maio, quando foram contabilizados 883 óbitos. Os dados são do levantamento realizado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL juntos às secretarias estaduais de Saúde.

Desde às 20h desta quarta-feira, 26, o País registrou 970 mortes e 42.489 novas infecções de coronavírus. No total, 118.726 vidas já foram perdidas por causa da covid-19. As contaminações são 3.764.493.

O Brasil é o segundo país com mais casos e mais mortes por covid-19 no mundo. Só perde para os Estados Unidos, que somam 5,8 milhões de contaminações confirmadas, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.