Média móvel de mortes por covid-19 no Brasil volta a passar de mil

mortes por covid-19 - (Foto: Wilton Junior/Estadão)

A média móvel de mortes por covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 1.001 nesta sexta-feira, 22. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, foram registrados 1.071 novos óbitos nas últimas 24 horas e 55.319 casos.

No total são 215.299 mortes registradas e 8.755.133 pessoas contaminadas no Brasil, segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Os dados foram divulgados às 20h.

O Estado de São Paulo, epicentro da doença no País, chegou a 51.192 mortes e 1.679.759 casos confirmados. Entre o total de casos diagnosticados, 1.422.478 pessoas estão recuperadas.

O número de pacientes internados é de 13.703, sendo 7.659 em enfermaria e 6.044 em unidades de terapia intensiva, conforme dados desta sexta-feira. Diante do aumento de casos, mortes e internações por covid-19 em São Paulo, todas as regiões do Estado devem entrar na fase vermelha de segunda a sexta-feira, das 20h às 6h, e durante todo o dia nos finais de semana e feriados. As novas medidas, anunciadas pelo governo João Doria começam a valer na próxima segunda-feira, 25.

Número de vacinados

O consórcio de veículos de imprensa começou a coletar dados sobre a vacinação contra covid-19. Por enquanto, apenas 11 Estados e o Distrito Federal divulgaram informações. No total, foram contabilizadas até as 20h desta sexta-feira 404.255 pessoas vacinadas.

Consórcio dos veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 56.552 novos casos e mais 1.096 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 8.753.920 pessoas infectadas e 215.243 bitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.