Média móvel de mortes por covid-19 fica em 769 no Brasil nesta segunda

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil ficou em 769 vítimas nesta segunda-feira, 21. Esse tipo de média leva em consideração dados dos últimos sete dias para corrigir distorções provocadas pela variações nos registros. Nas últimas 24 horas, o País registrou 549 novos óbitos e 26.871 novos diagnósticos confirmados.

Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação a partir dos registros das secretarias estaduais de Saúde. O consórcio é formado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. No total, o Brasil já soma 187.322 mortes causadas pela covid-19 desde o início da pandemia, com 7.264.221 casos confirmados.

De acordo com o Ministério da Saúde, 6.286.980 pessoas se recuperaram da doença, em meio a 7.263.619 casos confirmados. Os números do consórcio diferem dos dados do ministério em razão da metodologia de coleta. A pasta aponta 187.291 óbitos pela doença no Brasil.

O País vive uma nova alta de casos, internações e mortes. Na última semana, o mundo está em alerta para uma nova variação do vírus, que avança principalmente no Reino Unido. Países tomaram medidas para evitar a propagação da nova cepa, mas a Organização Mundial da Saúde disse que a situação "não está fora de controle".

Consórcio dos veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.