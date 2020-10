Média móvel de mortes por Covid-19 chega a 562 no Brasil nesta segunda-feira

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar - (Foto: Anton Vaganov/REUTERS)

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil ficou em 562 nesta segunda-feira, 12, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação. O número elimina distorções e registra com mais precisão as oscilações dos últimos sete dias.

O consórcio, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, computou 203 novos óbitos e 8.624 novos casos nas últimas 24 horas no País. O balanço é feito a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde.

No total, o Brasil chegou a 150.709 mortes e 5.102.603 casos confirmados de covid-19. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, o País tem 4.495.269 recuperados da doença, enquanto outros 457.450 seguem em acompanhamento médico.

São Paulo

O Estado de São Paulo contabilizou nesta segunda-feira 37.279 mortes e 1.038.344 casos confirmados de covid-19. Em 24 horas, foram registrados 23 óbitos e 684 casos. Os dados costumam ser mais baixos às segundas-feiras, dado o atraso no registro e em notificações aos finais de semana. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 42,6% no Estado e de 41,9% na Grande São Paulo.

Parceria

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

Em seu balanço do dia, o Ministério da Saúde informou que o Brasil contabilizou 201 novas mortes por covid-19 nesta segunda-feira, além de 8.429 novos casos. No total, são 5.103.408 pessoas com diagnóstico confirmado e 150.689 mortes pela doença.