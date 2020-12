Média móvel de casos em Dourados é a mais alta desde junho

O município de Dourados - (Foto: Divulgação)

A primeira semana de dezembro garantiu a Dourados a maior média móvel de casos confirmados no município desde o fim de junho.

A média diária de novos casos nestes sete primeiros dias do mês foi de 81,1, com um total de 568 pessoas infectadas pela Covid-19. Conforme informações do portal Dourados News, a última vez que a cidade havia contabilizado média similar de casos aconteceu durante a terceira e quarta semana de junho, ou seja, há cerca de quatro meses.

Segundo os dados, Dourados acumula 128 óbitos pela doença desde o início da pandemia. O número total de casos de coronavírus está em 10.502, sendo 9.514 recuperados, 843 em isolamento domiciliar, além de 49 internações – 27 em leitos de enfermaria e 22 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).