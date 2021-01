Mato Grosso do Sul registra 26 novas mortes por Covid - ( Foto: Governo do Estado MS )

Mais 26 mortes em decorrência da Covid foram registradas em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (4). Conforme a atualização do boletim epidemiológico os óbitos ocorreram entre 30 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021.

Do total de pacientes que não resistiram a doença, 12 são de Campo Grande, 3 de Dourados, 2 de Maracaju e 2 de Ponta Porã. Os municípios de Bonito, Dois Irmãos do Buriti, Glória de Dourados, Itaporã, Juti, Ladário e Miranda registraram uma morte cada. Ao todo o Estado contabiliza 2.398 vidas perdidas para a doença.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu a notificação de 333 novos pacientes infectados, e alerta a população que o número não reflete a realidade, pois existem 5.037 casos sem encerramento pelos municípios. Outros 1.908 testes estão em análise no Lacen e laboratórios parceiros.

O número total de pacientes internados é de 566, sendo 280 em leitos clínicos e 286 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A taxa global de ocupação de leitos por macrorregião é de 99% em Campo Grande, 76% em Dourados, 46% em Três Lagoas e 75% em Corumbá.

Faça o download do boletim Covid no site www.coronavirus.ms.gov.br e confira todos os detalhes do boletim apresentado nesta segunda-feira.