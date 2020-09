Mais de 200 mil sul-mato-grossenses já fizeram o teste para saber se estava com Covid-19

Destes, 52,9% eram mulheres e 47,1% eram homens - (Foto: Saul Schramm)

Você conhece alguém que tenha feito o teste de Covid-19 em Mato Grosso do Sul? De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgado hoje (23), 208 mil pessoas já fizeram algum tipo de teste para saberem se estavam infectadas ou não pelo novo coronavírus. Destes, 52,9% eram mulheres e 47,1% eram homens.

Se tratando do tipo de teste, dos 99 mil sul-mato-grossenses que fizeram o teste SWAB, cerca de 18,7% receberam resultado positivo, 75,8% tiveram o resultado negativo, 5,4% ainda não receberam o resultado.

Das 104 mil pessoas que fizeram o exame de sangue com furo no dedo, 85,9% obtiveram resultado negativo, 13,3% tiveram o resultado positivo, 0,7% não havia recebido o resultado.

Até o mês passado, cerca de 17,9 milhões de pessoas (ou 8,5 % da população brasileira) já haviam feito algum teste para diagnóstico da Covid-19 no País.

A população continua fazendo os testes de Covid-19 em MS

Em agosto, na população brasileira, havia 45 milhões de pessoas (ou 21,3% da população) com alguma das comorbidades pesquisadas, sendo a hipertensão a mais frequente (12,6%).

Foi notado na pesquisa que quanto maior o nível de escolaridade, maior foi o percentual de pessoas que fez algum teste. O teste foi realizado em 20,7% entre as pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto, 37,3% em pessoas com ensino médio completo ao superior incompleto, e 29,7% entre aqueles com superior completo ou pós-graduação.

Os dados ainda indicam que 143 mil pessoas apresentaram algum dos sintomas de síndrome gripal pesquisados em julho. Destes, apenas 36 mil procuraram atendimento em algum estabelecimento de saúde. Em maio, eram 161 mil pessoas com algum sintoma, em junho eram 147 mil, e em agosto 150 mil.