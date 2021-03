Macrorregião de Campo Grande tem 92% dos leitos para Covid-19 já ocupados

(Foto: Reprodução)

O boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 05, trouxe a confirmação de que já somamos 185.883 pessoas infectadas pelo vírus. Somente nas últimas 24 horas foram registrados mais 771 novos casos. A taxa de contágio está 0.98. O significa que a cada 100 novos casos confirmados outros 98 podem ser contaminados.

Do total de casos confirmados, 9.557 pessoas estão e tratamento. 8.845 estão em casa, em isolamento. Porém, 712 precisaram de internação. 402 ocupam leitos clínicos e outras 310 pessoas, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI.

Apesar dos números preocupantes, 172.910 infectados conseguiram se recuperar.

O boletim ainda trouxe a triste informações de que mais 23 sul-mato-grossenses não resistiram as consequências da doença causada pelo coronavírus e vieram a óbito. Com isso já totalizamos 3.416 óbitos do início da pandemia até agora.

Quanto aos percentuais de ocupação de leitos, a macrorregião de Campo Grande tem hoje 92% dos leitos destinados à Covid-19 já ocupados. Na macrorregião de Dourados 89% de ocupação, na macrorregião de Três Lagoas 82% dos leitos estão ocupados e na macrorregião de Corumbá 63% de ocupação.