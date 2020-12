Leitos de UTI em Dourados voltam a se aproximar da lotação

Hospital da Vida em Dourados - (Foto: Divulgação)

Mais uma vez a taxa de ocupação de leitos de UTI para as pessoas que contraíram a Covid-19 está próxima da lotação em Dourados, a 198 km de Campo Grande. Os dados foram divulgados hoje (28) pelo boletim epidemiológico.

Segundo as informações do Dourados News, a ocupação de leitos de UTI para pacientes com outras patologias atingiu hoje taxa de 80%, conforme dados disponibilizados pela assessoria de comunicação social da prefeitura.

A quantidade de espaços ocupados havia recuado após ativação de 10 leitos de UTI no dia 23 de dezembro, de acordo com extrato do 15º termo aditivo ao contrato de gestão N° 001/2014/SEMS/PMD, publicado na edição do Diário Oficial do Município no dia 22 de dezembro.

Após essa medida, a taxa de ocupação de leitos de UTI/Covid saiu de 92%, no dia 23 de dezembro, para 68% registrados nos dias 24 e 25, véspera de feriado e Natal, respectivamente.

Porém, os números voltaram a subir, atingindo 80% no sábado (26), 88% no domingo (27), até chegar nos 94% de hoje, voltando a levantar preocupações com relação ao funcionamento do sistema de saúde local.