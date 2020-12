Japão ainda se encontra em situação grave, mas com sinais de recuperação

Bandeira do Japão no topo do prédio do banco central em Tóquio - (Foto: Estadão)

A economia do Japão ainda se encontra em uma "situação grave" diante dos desdobramentos da pandemia de covid-19, apesar dos sinais de recuperação. A avaliação é do próprio governo japonês, em comunicado divulgado nesta terça-feira (22). Segundo a nota, os lucros corporativos e o investimento empresarial estão diminuindo, mas o consumo privado, a produção industrial e as exportações seguem se fortalecendo.

Os preços ao consumidor mostram estabilidade e o mercado de trabalho mantém fragilidade, acrescenta o Executivo japonês, que renova, no texto divulgado, seu compromisso em apoiar a economia local. "O governo equilibrará a prevenção ao novo coronavírus e as atividades econômicas, e garantindo a vida das pessoas e protegendo o emprego e as empresas, para evitar um retorno absoluto à deflação".

O governo atribui, ainda, os sinais de retomada econômica aos efeitos das políticas fiscal e monetária expansionistas. "No entanto, toda a atenção deve ser dada a outros riscos negativos para a economia interna e externa, que são afetados pela contração nas atividades socioeconômicas devido à propagação de doenças infecciosas. Também deve ser dada atenção aos efeitos das flutuações nos mercados financeiros e de capitais", pondera o comunicado.