Janeiro já acumula 66 óbitos por Covid em Mato Grosso do Sul

Teste de covid-19 - (Foto: Divulgação/Prefeitura de Jundiaí)

A Covid-19 segue ceifando vidas em Mato Grosso do Sul. Para se ter uma ideia, em quatro dias do mês de janeiro já foram 66 óbitos em decorrência da doença. O boletim epidemiológico desta terça-feira (5) apresentou novo recorde para registro em 24 horas. Foram notificadas 33 mortes que ocorreram no período de 30 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021. A atualização eleva o número total de mortes ocorridas no Estado para 2.431.

Dos óbitos que aparecem no boletim de hoje, 15 são de Campo Grande, 3 de Corumbá, 3 de Dourados, e 2 de Amambai. Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Caarapó, Chapadão do Sul, Coxim, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, e Três Lagoas registraram uma morte cada. A média móvel indica que 23 pessoas perderam a vida para a doença por dia na última semana.

Nos primeiros dias de 2021, o Estado já confirmou 3.809 pessoas infectadas pela doença. Só de ontem para hoje a Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu a confirmação de 1.320 novos casos. Os municípios com maior número de positivações são: Campo Grande (+279), Dourados (+170), Ponta Porã (+107), Amambai (+68), Maracaju (+68) e Três Lagoas (+68). A média diária de testes positivos nos últimos 7 dias é de 960.

De 12.496 casos ativos da doença no Estado, 588 são pacientes internados em unidades hospitalares, 22 a mais que os indicadores apresentados ontem que apontava 566. Do total de internações, 300 são em leitos clínicos e 288 em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI).