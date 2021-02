Internações em leitos de UTI para tratamento da Covid-19 aumentam em MS

477 pessoas estão internadas nos hospitais de Mato Grosso do Sul, em tratamento à Covid-19 - (Foto: Chico Ribeiro)

Atualmente 477 pessoas estão internadas nos hospitais de Mato Grosso do Sul, em tratamento à Covid-19. É o que mostra o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo do Estado, desta sexta-feira (19). O resultado é 6,3% menor que o do dia anterior, entretanto, o Estado apresentou um acréscimo dos casos mais graves da doença, com aumento de internações em leitos de UTI.

Do total de internados 226 estão em leitos clínicos, sendo 156 na rede pública e 70 na rede privada. Os casos mais graves, que exigem internações em leitos de UTI, hoje temos 251 internados, com alta de 1,6%, sendo que deste total 191 estão na rede pública e 60 na rede privada.

Na macrorregião de Dourados, a ocupação de leitos UTI/SUS atinge 89%; em Campo Grande, 76%; em Três Lagoas, 66% e em Corumbá, 62%.

De acordo com os dados da SES, 871 exames deram positivos em 24 horas, totalizando 174.106 casos confirmados desde o início da pandemia. Deste total, 163.216 estão recuperados e 7.317 estão em isolamento domiciliar.

Em apenas 24 horas, oito pessoas morreram pela doença, sendo que três eram campo-grandenses, um de Naviraí, um de Paranaíba, um de Rio Brilhante e um de Rio Verde de Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, a pandemia já fez 3.186 vítimas.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, explicou durante a live que haverá redução do quantitativo de doses contratados para o mês de Fevereiro. “O Instituto Butantã vai entregar 2 milhões de doses, bem abaixo do que tinha sido noticiado, assim o Estado deverá receber menos. Logo que tivermos a informação do total de doses que iremos receber, divulgaremos, com transparência como sempre fizemos”.

Ainda sobre as vacinas, Resende ressaltou que da meta para a fase 1, 66,8% foram vacinados, o equivalente a 3,78% da população em geral do Estado. Até o momento 137.641 doses foram aplicadas.

Clique aqui e leia o relatório na íntegra.