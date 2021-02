Identificação prévia reduz tempo de espera e evita transtornos durante vacinação contra a Covid-19

O cadastro feito previamente pode reduzir no mínimo em 5 minutos a espera entre cada procedimento - (Foto: Denilson Secreta)

Com o objetivo de tornar o processo de vacinação contra a Covid-19 mais célere, a Prefeitura de Campo Grande disponibilizou à população um sistema de identificação prévia, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico http://vacina.campogrande.ms.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) explica que o cadastro não é um agendamento, sendo o atendimento feito por ordem de chegada, tanto nas unidades de saúde quanto no Drive-Thru.

O cadastro feito previamente pode reduzir no mínimo em 5 minutos a espera entre cada procedimento, considerando o tempo necessário para o servidor preencher os dados requeridos no sistema para dar prosseguimento ao atendimento.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, reforça a importância da realização do cadastro para evitar transtornos no momento da vacinação. “Esse cadastro é extremamente importante para dar mais agilidade no processo de vacinação, evitando assim filas e uma espera maior para se vacinar. Conforme a faixa etária do público idoso vai regredindo, consequentemente, há um aumento na demanda, em razão da existência de um número maior de pessoas a serem imunizadas. Por isso reiteramos o pedido à população que colabore conosco neste processo”, complementa.

Neste momento, o cadastro está disponível para pessoas com mais de 65 anos, trabalhadores da saúde, idosos asilados, pessoas com deficiência maiores de 18 anos e que vivem em residências inclusivas, além de indígenas aldeados. Outros públicos devem ser incluídos a medida em que novas doses sejam enviadas pelo Ministério da Saúde.

Orientações para a vacinação contra a Covid-19:

Faça o cadastro no sistema de identificação prévia http://vacina.campogrande.ms.gov.br

Fique atento ao calendário de vacinação!

Saiba onde e em quais horários se vacinar!

Na hora de se vacinar, lembre-se:

O uso de máscara é obrigatório.

Tenha em mãos um documento pessoal com foto e número do CPF.

Evite aglomerações.

Mantenha distância mínima de 1,5 m na fila de espera.

Em caso de lotação ou indisponibilidade momentânea de doses, dirija-se a outro ponto de imunização mais próximo.

Mais informações acesse: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg