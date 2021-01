Humberto Teixeira, ex-prefeito de Dourados, morre contaminado com Covid-19

O ex-prefeito de Dourados e ex-deputado estadual Humberto Teixeira, de 82 anos, morreu por volta das 2h desta quinta-feira (21), vítima de Covid-19. - foto: Divulgação

O ex-prefeito de Dourados (MS), Humberto Teixeira, morreu aos 82 anos na madrugada desta quinta-feira (21).



Familiares confirmaram o falecimento relatando que ele lutava contra a Covid-19.



Humberto Teixeira foi prefeito da cidade entre 1992 e 1996. Havia sido eleito deputado estadual de Mato Grosso do Sul em 1990. Também foi candidato a vice-governador nas eleições de 1998.





Ele é irmão do deputado estadual Zé Teixeira e pai do ex-vereador Humberto Teixeira Júnior.



Mais uma vítima do coronavírus, Humberto chegou em Dourados na década de 1960.