Governo do Estado organiza "operação de guerra" para vacinação contra COVID-19 em MS

Governo "operação de guerra" para vacinação contra COVID-19 em MS - ( Foto: Governo do Estado MS )

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, iniciou a organização do esquema de vacinação contra COVID-19 da população de Mato Grosso do Sul. O Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, explica que será montada uma verdadeira “operação de guerra” para levar a vacina a todos os cantos do Estado. “Vamos vacinar a população em tempo recorde. Estamos nos preparando para que assim que recebermos as primeiras doses já iniciarmos a imunização contra o COVID-19, distribuindo as doses utilizando caminhões, aviões e barcos”, disse.

A estratégia de vacinação será uma força tarefa utilizando os profissionais de saúde e forças de segurança do Estado para otimizar a distribuição e aplicação da vacina, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde do Mato Grosso do Sul. O diretor de Saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha, explica que será montada uma estratégia inédita utilizando toda estrutura a disposição. “Com a ajuda das forças de segurança vamos entregar as vacinas para os municípios de forma mais rápida, realizando uma estratégia de imunização nunca vista em mato Grosso do Sul”, disse.

A diretora-geral de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, explica que o Estado possui experiência na realização de campanhas de imunização. “Temos um quantitativo satisfatório de profissionais capacitados para aplicação de imunobiologicos no Estado e municípios, no caso enfermeiros e técnicos de enfermagem estes responsáveis e tecnicamente e legalmente”, destacou.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Gislaine Coelho Brandão, afirmou que está sendo construído o planejamento para que a vacinação inicie no mesmo dia nos 79 municípios do Estado. “Todos os municípios vão receber a vacina no mesmo dia. A vacina chegando no Estado já será distribuída aos municípios”, completou.

Mato Grosso do Sul possui são 597 salas de vacina distribuídas nos 79 municípios, que são capazes de acondicionar imunobiológicos – vacinas, soros e imunoglobulinas a uma temperatura de 2° a 8 °C. Também existem nove Núcleos Regionais de Saúde (NRS) que recebem, armazenam e distribuem os imunobiológicos para os respectivos municípios, estes possuem câmaras refrigeradas adequadas para esse acondicionamento.